Rússia interceta navios ucranianos

Após uma reunião de emergência com o gabinete de guerra, o presidente ucraniano Petro Poroshenko anunciou que vai propor ao parlamento o reforço do poder militar, através da implementação da lei marcia. "A lei marcial é introduzida para fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia no âmbito de uma crescente agressão e, de acordo com a lei internacional, de um ato de agressão perpetrado pela Federação Russa", afirmou.

Os confrontos entre os dois países acontecem no Estreito de Kerch, que liga o Mar de Azov ao Mar Negro. Foi aqui que Rússia construiu uma ponte para a Crimeia, depois da anexação do território, em 2014.

As hostilidades começaram quando três navios ucranianos foram impedidos de entrar no Mar de Azov. As autoridades russas dizem tratar-se de "ações provocatórias" e alegam ter impedido a entrada ilegal das embarcações em águas territoriais temporariamente fechadas.

A Ucrânia pede agora uma resposta clara por parte da comunidade internacional a condenar a atuação de Moscovo.