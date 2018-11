A importância geopolítica do estreito de Querche

Com escassos quilómetros de largura, o estreito de Kerch é uma pequena passagem marítima com um grande significado global.

O estreito é a porta marítima da Rússia para o Mar Negro, a partir do Mar de Azov.

A construção da parte rodoviária da ponte através do estreito de Kerch foi um elemento-chave na consolidação do poder de Moscovo na região.

O presidente russo, Vladimir Putin, justificou-se dizendo que integraria a península nas infraestruturas russas de transportes. Na prática, o Kremlin pode monitorizar as embarcações que atravessam o estreito, controlando todas as rotas marítimas dentro e fora do Mar de Azov.

A decisão de reforçar o controlo impulsionou o cenário de confronto atual.

Moscovo alega que as embarcações ucranianas entraram ilegalmente em águas territoriais russas. A Ucrânia insiste que não fez nada de errado.

As duas partes têm "hubs" navais e comerciais estratégicos no Mar de Azov: Rostov, do lado russo, e Mariupol, do lado ucraniano.

Todo o comércio marítimo destes portos passa pelo estreito de Kerch. Com o domínio russo na região, a Ucrânia diz que Mariupol se encontra bloqueada.

O caso dos marinheiros detidos e dos navios ucranianos apreendidos junto à Crimeia só veio agudizar ainda mais o conflito latente entre os dois países.