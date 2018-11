Berlim torna mercados em fortalezas de Natal

O Natal voltou a Berlim e com ele os mercados. Em Breitscheidplatz, onde 12 pessoas perderam a vida num atentado, em dezembro de 2016, a memória é pesada. Hoje, com a segurança reforçada, as luzes acendem-se para quem foi e quem vier.

Este ano, o Senado investiu 2 milhões e 600 mil euros no reforço de segurança. As medidas são para aplicar nos mais de 70 mercados da cidade e passam por vedar as entradas a veículos e circundar o espaço com uma estrutura anti-choque capaz de suportar o embate de um camião com um peso até 40 toneladas .