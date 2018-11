Energia em Portugal custa mais que na média da UE

Portugal tem uma das energias mais caras de toda a União Europeia. A eletricidade portuguesa é a sexta mais cara da UE. Já no que toca ao gás, Portugal sobe para o quarto lugar da classificação. É também um dos países onde o peso dos impostos é maior no total do preço pago pelo consumidor final, segundo as conclusões do panorama dos preços da energia na Europa, publicado esta terça-feira pelo Eurostat.

A Dinamarca é o país, entre os 28 Estados-membros, onde os cidadãos pagam mais pela conta da luz. À frente de Portugal estão ainda a Alemanha, a Bélgica, a Espanha e a Irlanda. Países como o Reino Unido ou França têm preços mais baixos. A Bulgária é o país da UE recordista da eletricidade a preços de saldo.