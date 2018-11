Pilotos gregos distinguem-se em manobras da NATO

O capitão Vassilis Tsandylas era o chefe da missão grega e explica o desempenho dos seus homens: "Aqui, no Mediterrâneo, temos um enorme conjunto de especificidades, em termos de meio ambiente, e de outras condições. Tudo isso requer um nível mais elevado de treino. Somos treinados para trabalhar em paz, ou em crise, ou mesmo em tensão e guerra. É por isso que estamos aqui e é por isso que somos treinados ".

O piloto, Dimitrios Tsoumpekas, também participou na missão grega em Albacete:

"O objetivo da manobra era testar como os membros da aviação da NATO iriam trabalhar todos juntos num curto espaço de tempo para realizar uma missão estabelecida pelos respetivos comandos".

As tensões no mar Egeu e as frequentes interceções fazem parte do quotidiano dos pilotos gregos, num clima de crispação permanente entre a Grécia e aTurquia.

"Isso é algo com que nos preocupamos, mas não nos afeta, porque tentamos fazer aquilo para que fomos treinados, profissionalmente, de forma correta. A política estrangeira é decidida por outros, por isso nós seguimos, claramente, as instruções dadas pelos comandos", diz Dimitris Tsoubekas.

A repórter da Euronews, Fay Doulgeri, lembra que: "As missões empreendidas pelos pilotos gregos em Albacete foram exigentes. Mas as rotinas dos pilotos gregos são ainda mais exigentes, especialmente em períodos de tensão no Mar Egeu, entre a Grécia e a Turquia".