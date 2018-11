Trump nega relatório da própria administração

Tamanho do texto

O relatório foi publicado pela própria administração de Donald Trump e conclui categoricamente que as alterações climáticas terão um impacto severo na economia dos Estados Unidos. Conhecido por negar a existência de alterações climáticas, nem assim o chefe de Estado norte-americano ficou convencido:

Apesar de Trump defender com unhas e dentes a queima de combustíveis fósseis como a melhor opção energética e da saída do Acordo de Paris, a verdade é que a emissão de carbono baixou 2,7% nos Estados Unidos em 2017, contrastando com a subida verificada na União Europeia.