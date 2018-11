Trump questiona acordo entre Reino Unido e UE

A primeira-ministra britânica iniciou esta terça-feira um périplo pelo Reino Unido para explicar o acordo do Brexit firmado no fim-de-semana em Bruxelas.

Na segunda-feira, Theresa May dirigiu-se ao parlamento britânico e disse que a rejeição do acordo significaria mais instabilidade e incerteza.

Para May, a prioridade é ter uma política comercial independente.

"Teremos uma política comercial independente e vamos poder assinar acordos de comércio com outros países e com o resto do mundo. Quanto aos Estados Unidos, já iniciámos conversações sobre o tipo de acordo que queremos no futuro, temos um grupo de trabalho que está a funcionar bem, reuniu-se várias vezes, e continua a trabalhar com os Estados Unidos", disse a primeira-ministra.

No entanto, do outro lado do Atlântico, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o acordo assinado com a União Europeia levanta questões quanto ao futuro das relações Estados Unidos / Reino Unido.

"Neste momento, o Reino Unido poderá não poder fazer comércio com os Estados Unidos e penso que esse não é de todo o objetivo. Isso é algo muito negativo para um acordo", disse Trump.

De recordar que a promessa de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos foi um dos principais argumentos utilizados pelos defensores da saída do Reino Unido da União Europeia.

O acordo assinado entre Londres e Bruxelas será sujeito a um voto no parlamento no dia 11 de dezembro.