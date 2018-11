Ucrânia implementa lei marcial

Durante um mês, parte da Ucrânia vai viver sob lei marcial. O mecanismo legal que confere mais poderes aos militares foi aprovado no parlamento para assegurar a defesa das regiões mais vulneráveis à ofensiva russa. A medida vai ser implementada depois de o presidente ucraniano garantir que não vai ser usada para restringir as liberdades civis, nem adiar as eleições do próximo ano.