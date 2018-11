Caixa negra aponta para luta entre os pilotos e a máquina

Os dados da caixa negra apontam para uma luta entre os os pilotos e o avião que caiu no mar de Java no mês passado. Segundo um relatório preliminar das autoridades indonésias, desde o momento da descolagem, informações incorretas dos sensores terão forçado o nariz do avião a descer mais de 24 vezes durante os 11 minutos de voo. Os dados mostram que os pilotos tentaram contrariar o sistema automático de segurança do Boeing 737 Max.