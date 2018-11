China poderá ter os primeiros bebés geneticamente modificados

O cientista chinês He Jiankui afirma ter alterado o ADN de duas gémeas, com vista a protegê-las de uma possível infeção com o vírus da SIDA. "Aquelas pessoas precisam de ajuda. Devemos mostrar compaixão para com as famílias portadoras desta doença, uma doença hereditária e infecciosa. E se pudermos disponibilizar antecipadamenre a tecnologia que temos, seremos capazes de ajudar muito mais pessoas", declarou durante uma palestra sobre o tema.