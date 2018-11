Magnus Carlsen vence duelo épico frente a Fabiano Caruana

Magnus Carlsen sagrou-se novamente campeão do mundo de xadrez com uma vitória arrancada a ferros frente a Fabiano Caruana. O norueguês impôs-se no desempate por semi-rápidas, depois da igualdade verificada nos 12 desafios clássicos, um equilíbrio nunca antes visto na luta pelo título mundial.

Mesmo na hora da vitória, não faltaram elogios a Carlsen para descrever a prestação do norte-americano: "Foi o adversário mais forte que já enfrentei num Campeonato do Mundo e no xadrez clássico, tem tanto direito como eu de ser considerado o melhor do mundo neste momento."

O norte-americano deu excelente conta de si, mas não foi suficiente para se tornar no primeiro xadrezista dos Estados Unidos a sagrar-se campeão do mundo desde que Bobby Fisher se impôs a Boris Spassky em 1972.

Aos 27 anos de idade, Magnus Carlsen é a estrela incontestada do xadrez mundial e veio trazer um novo fôlego à modalidade. É campeão desde 2013 e o reinado está para durar.