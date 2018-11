Sede do Deutsche Bank alvo de buscas

A sede do maior banco alemão, o Deutsche Bank, em Frankfurt, foi alvo de buscas. As investigações têm como alvo, em particular, dois funcionários mas também outros dirigentes da entidade bancária. Estão acusados de terem participado no branqueamento de capitais, também por não o terem denunciado. A investigação começou a tomar forma depois de terem sido avaliados, pela polícia de Investigação criminal, dados divulgados no âmbito de denúncias como as lançadas nos Panamá Papers.