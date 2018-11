Cimeira do G20 arranca em Buenos Aires

Tamanho do texto

Os líderes das principais economias mundiais estão reunidos, pela primeira vez, em Buenos Aires, a capital da Argentina, na Cimeira do G20.

Durante a cerimónia de abertura, o chefe de Estado do país anfitrião, Mauricio Macri, falou na importância de fomentar o diálogo respeitando as diferenças entre os diversos protagonistas deste evento.

A expectativa é grande e a incerteza, sobre se sairá algo, de facto, desta cimeira também. A agenda do encontro arrisca-se a perder importância e a tensão deverá ser evidente numa cimeira ofuscada por questões como a contenda comercial entre EUA e China, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, ou o assassinato do jornalista saudita Jamal Kashoggi.

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita ficou mesmo longe das principais figuras na fotografia de família. A sua presença causou mesmo algum desconforto. Donald Trump, para quem a aliança com os sauditas é muito importante chegou mesmo a não marcar um encontro com Mohammed bin Salman, alegando problemas de agenda. O único que fez questão de manter-se ao lado do príncipe saudita foi o presidente russo.