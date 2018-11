G20: Buenos Aires com segurança reforçada

Tamanho do texto

Buenos Aires está transformada numa cidade fantasma com segurança apertada.

O governo argentino aconselhou as pessoas a não trabalharem esta sexta-feira e a deixarem a capital durante o fim de semana.

"Estamos a ir embora agora porque sabemos que todo mundo vai começar a sair, seja para suas casas ou para qualquer outro lugar, desde que não seja Buenos Aires. Aqui vai ficar feio e a cidade será fechada," revelou o estudante universitário Francisco Herrera.

Entretanto, vários protestos devem acontecer em Buenos Aires, incluindo manifestações antiglobalização.

"É uma cultura de medo que estão a apresentar. Eles reprimem os movimentos sociais e acham que a cidade se tornará um problema. Mas são principalmente manifestantes pacíficos que se unem para mostrar o descontentamento com o capitalismo e com a reunião do G20," afirmou um manifestante alemão, Martin.