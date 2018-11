Ucrânia teme invasão por parte da Rússia

Tamanho do texto Aa Aa

Continua a aumentar a tensão entre Kiev e Moscovo. A Ucrânia está a proibir a entrada de russos do sexo masculino, entre os 16 e os 60 anos, desde esta sexta-feira, no país. Já a Rússia garante que não tem planos para tomar medida idêntica no dia em que surge a informação de que os ucranianos detidos, no domingo, terão sido levados para uma prisão em Moscovo, cidade onde vão ser julgados.

A situação degrada-se depois de um primeiro confronto, no domingo, com navios russos a dispararem contra navios ucranianos e a apreenderem embarcações de Kiev no mar de Azov. Na sequência deste incidente, pelo qual ambos os países se desresponsabilizam, a Ucrânia impôs a lei marcial alegando temer que a Rússia esteja a planear uma invasão, em larga escala, ao país. Kiev está ainda a considerar se e como responde ao incidente.