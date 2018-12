Confrontos entre "coletes amarelos" e polícia em Paris

Os contestatários tentaram forçar as barreiras de controlo na avenida dos Campos Elísios. As autoridades de segurança responderam com gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar milhares de manifestantes.

De acordo com a polícia, mais de duas dezenas de pessoas foram detidas. As autoridades temem que grupos de extrema-direita e extrema-esquerda estejam a infiltrar-se no movimento dos "coletes amarelos" com o objetivo de causar distúrbios.

Para este sábado, estão planeadas várias ações de protesto na capital francesa. A polícia montou uma apertada operação de vigilância.

O movimento dos "coletes amarelos" surgiu espontaneamente, nas redes sociais, em novembro, em protesto contra a taxação dos combustíveis em França.

As manifestações têm provocado embaraço ao Governo de Emmanuel Macron, que tem visto crescer nas ruas a contestação às suas políticas.