Paris transformada num Campo de Batalha

Segundo o ministério francês do Interior, mais de 75 mil pessoas participaram nas manifestações em várias cidades francesas.

Em Paris, a repórter da euronews destaca as imagens impressionantes do protesto contra o governo de Emmanuel Macron, no qual participaram milhares de pessoas. Há três semanas que o movimento 'coletes amarelos" organiza manifestações que acabam da mesma forma. Neste sábado, mais uma vez, vários carros foram incendiados na capital francesa - mas a maioria dos manifestantes diz que não quer que estes atos de violência se transformem no símbolo do protesto. Estão nas ruas para enviar uma mensagem forte mas pacífica ao presidente francês: a mensagem de que eles já não conseguem viver com a falta de ligação entre o povo e o poder. Querem que o presidente francês tome medidas que os ajudem a viver melhor, e dizem que estão dispostos a ficar nas ruas o tempo que for preciso. Até que sejam ouvidos.