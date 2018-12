EUA e China declaram tréguas provisórias

Tamanho do texto

A guerra comercial entre a China e os Estados Unidos vai entrar num período de tréguas. Mas não será por muito tempo.

A decisão foi anunciada após um muito aguardado jantar de trabalho entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping durante a cimeira do G20, em Buenos Aires. Washington aceitou não agravar as tarifas aduaneiras sobre grande parte das importações chinesas, que deveriam subir de 10% para 25% a partir do próximo dia 1 de janeiro.

No entanto, a Casa Branca ressalva que foi estabelecido um prazo de 90 dias para a obtenção de novos acordos em setores controversos como a transferência de tecnologias e propriedade intelectual.