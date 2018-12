G20: comunicado final assinala divisões profundas

Tamanho do texto Aa Aa

"A cimeira G20, em Buenos Aires, chegou ao fim com todos os líderes mundiais presentes a concordarem com um comunicado conjunto. A cimeira teve como objetivo abordar questões do comércio mundial, mudanças climáticas e reforma tributária. O comunicado assinala que há divisões profundas quando se trata de comércio e não há críticas diretas a algumas das atividades protecionistas que vimos nos últimos anos.

Agora, a pedido do presidente francês, Emmanuel Macron, e da primeira-ministra britânica, Theresa May, há o reconhecimento de que a Organização Mundial do Comércio (OMC) precisa urgentemente de reformas. O comunicado diz que atualmente está aquém dos principais objetivos. A primeira-ministra Theresa May tentou vender o seu acordo Brexit a outros líderes mundiais, a fim de obter mais apoio no país para o difícil voto na Câmara dos Comuns. Ela diz que muitos dos líderes mundiais que conheceu foram recetivos.