Plano antipoluição de Madrid supera expetativas

Recordamos o que está em questão: tirar do centro da cidade veículos a gasolina anteriores a 2000 e a gasóleo, registados antes de 2006. Ao todo, estão abrangidos seis bairros , numa área total que ultrapassa os 470 hectares.

Só no primeiro dia (30 de novembro) em que entrou em vigor o plano antipoluição conhecido como "Madrid Central", o tráfego rodoviário diminuiu até 32% em algumas das principais artérias da capital espanhola.

As ruas não são elásticas, não cabem mais carros.

Há residentes que acham que "todos saem a ganhar. As ruas são para as pessoas e também não são elásticas, não cabem mais carros". Mas outros que precisam do carro para trabalhar relembram que é uma medida que só lhes "dificulta a vida".