Macron manda primeiro-ministro francês convocar líderes partidários

Não foi um cenário risonho aquele que Emmanuel Macron encontrou no regresso da cimeira do G20. Na verdade, aguardavam-no uma reunião de emergência no Palácio do Eliseu e uma visita ao Arco do Triunfo e zonas circundantes, vandalizados durante os violentos protestos dos "coletes amarelos".

O presidente francês não se pronunciou, nem evocou o estado de emergência. Em vez disso, mandatou o primeiro-ministro, Édouard Philippe, a conduzir encontros, a partir desta segunda-feira, com os líderes dos partidos representados no parlamento e uma delegação do movimento contestatário.