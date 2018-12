Trufas pretas em risco devido ao calor

Tamanho do texto

Um relatório feito por cientistas britânicos avisa que as trufas podem morrer devido às alterações climáticas.

"Analisámos dois modelos de mudanças climáticas. Olhámos para o modelo mais provável e depois para o que perspetiva o melhor cenário, menos quente e seco. Entre os dois cenários, a perspetiva é de um declínio da produção entre 78 e 100 por cento desse território. Portanto, é uma queda brutal".

As trufas crescem junto às raízes de carvalhos e castanheiros, mas para o interior da terra, a uma profundidade que pode chegar aos 40 centímetros.

Os agricultores usam porcos ou cães com o olfato treinado que as descobrem e desenterram do solo.

E com o número de trufas a diminuir, Paul Thomas prevê uma escalada do preço.

"Os preços vão aumentar de certeza. Diminui a oferta, sobe o preço. Vimos isso em 2004, quando tivemos um período muito seco na Europa e os preços das trufas pretas atingiram cerca de 2.200 euros o quilo, o que na altura era bem acima do dobro do que normalmente valem. E vemos nos anos de seca ou quando temos temperaturas muito altas que há menos oferta e os preços aumentam. E isso vai continuar a acontecer. Estou certo que vão ficar muito caras nos próximos tempos".

Brancas ou pretas, as trufas podem ser usadas na confeção de pratos, mas também noutros produtos gastronómicos como patés ou bebidas.