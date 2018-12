Arthus-Bertrand homenageado no Exodus Aveiro Fest

As mais belas imagens do nosso mundo estiveram em debate este fim de semana no National Geographic Exodus Aveiro Fest.

O homenageado desta segunda edição do festival foi o francês Yann Arthus-Bertrand, fotógrafo, realizador e ambientalista.

"Este trabalho mudou a minha vida porque encontrei cientistas, porque encontrei camponeses que vão sofrer com as alterações climáticas, vi a demografia incrível do mundo, três milhões de pessoas vão para as cidades todas as semanas. É um trabalho de fotógrafo, mas antes de tudo é um trabalho de jornalista, um trabalho de analisar através das minhas fotos, mesmo se mostro a beleza do mundo, falo do impacto do homem na terra."

A forma como o planeta está a mudar e o que podemos fazer para preservar a Terra foi uma das preocupações do festival.

Yann Arthus-Bertrand defende que precisamos de uma revolução espiritual. Temos de aprender a viver com menos e dá uma sugestão.

"Uma das soluções para as alterações climáticas é parar de comer carne industrial, que está a acabar com a vida na terra. Todos os anos destruímos o equivalente ao tamanho da Bélgica de floresta, só para fazer óleo de palma ou campos de cereais para alimentar os animais."

A terceira edição do festival está marcada para 30 de novembro e 1 de dezembro do próximo ano.