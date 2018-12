Cop24: "É uma reunião que não pode falhar"

A Cimeira do Clima das Nações Unidas que decorre na Polónia conta com, aproximadamente, 25 mil participantes de todo o mundo. A conferência prolonga-se durante quase duas semanas. O objetivo é criar regras para a implementação do Acordo de Paris e chegar a conclusões sobre as medidas já tomadas no âmbito do diálogo de Talanoa - um diálogo para o cumprimento dos objetivos climáticos. "Esta é uma reunião que não pode falhar!", disse o Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres.