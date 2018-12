Extrema-direita conquista espaço na Andaluzia

Tamanho do texto

As eleições regionais de domingo passado revelaram ainda a entrada da extrema-direita no parlamento com a conquista de 12 dos 109 assentos da assembleia regional.

Trata-se do primeiro sucesso eleitoral da extrema-direita, representada pelo partido Vox.

A direita conservadora do Partido Popular (PP) também perdeu terreno e ficou em segundo lugar com 26 assentos atrás dos Socialistas que alcançaram 33 assentos.

A esquerda, representada pelo Podemos, conseguiu apenas 17 lugares.

Os observadores afirmam que a extrema-direita pode agora desempenhar um papel crucial na formação do próximo governo regional.

O líder nacional do PP, Pablo Casado, já anunciou que vai iniciar conversações com os partidos de direita, incluindo o partido Vox, com vista à formação de governo.