ONU evacua rebeldes Houti feridos no Iémen

Um aparelho das Nações Unidas vai evacuar rebeldes Houti feridos no Iémen.

O anúncio é visto como um esforço para criar um clima de confiança antes de conversações de paz.

Meia centena de rebeldes serão transportados ainda esta segunda-feira da capital iémenita Sanaa para tratamento em Omã.

As Nações Unidas estão a pressionar no sentido da realização de conversações entre o presidente Abdo Rabu Mansur Hadi e os rebeldes Houti que controlam o norte do país e são apoiados pelo Irão.

O conflito no Iémen deu origem à crise humanitária mais grave dos últimos tempos.

Prevê-se que as conversações entre os rebeldes e o governo apoiado pela Arábia Saudita venham a começar nos próximos dias.

Esta segunda-feira, o governo iraniano anunciou que Teerão vai apoiar as conversações de paz na Suécia com vista a encontrar uma solução política para o conflito.