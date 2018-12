Retrato da extrema-direita espanhola

Tamanho do texto

A cavalo e com a ideia de reconquistar a Andaluzia. Foi assim que o partido de extrema-direita espanhol, Vox, se apresentou antes das eleições que se tornaram na sua maior vitória eleitoral. O partido de Santiago Abascal, ex-membro do Partido Popular, que apresentou a formação em janeiro de 2014, teve um apoio de 0,2% em eleições anteriores e agora é fundamental para governar o parlamento regional.

Conseguiu isso sem um programa específico, além de um documento com cem medidas para toda a Espanha e que resume os seus pontos de vista sobre a imigração...

"Não queremos a União Europeia de Angela Merkel, que abriu as portas para à imigração em massa e que transformará a Europa em outra coisa," revela o presidente do Vox, Santiago Abascal.

... ou as suas soluções para a maior crise territorial em quarenta anos na Espanha:

"Suspender indefinidamente a autonomia na Catalunha e processar, julgar e condenar aqueles que perpetraram o golpe," declara Abascal.

O líder do Vox não esconde as referências:

"O que Trump representa, com todas as suas nuances, e o que representam muitos movimentos que estão a surgir em toda a Europa, será permanente," considera o líder de extrema-direita.

Além disso, o Vox quer revogar a lei da violência de género, do aborto e proibir os partidos independentistas. O protótipo do seu eleitor é um homem de 45 anos, com um salário médio de 2.000 euros e idolatria de direita. Agora, é necessário ver o apoio que consegue em 2019 nas eleições autónomas, municipais, europeias e talvez, também, gerais em Espanha.