As desculpas depois da Bola de Ouro

'' Estou um pouco surpreendido e espantado com o que estou a ler na internet, não quis ofender ninguém. Isto vem de uma distorção do meu nível cultura de inglês que, obviamente, não é suficiente. Não quis ofender ninguém. Foi uma piada, provavelmente uma piada mal contada. Quero pedir desculpas a quem eu possa ter ofendido: desculpe-me por isso,'' afirmou o DJ Martin Solveig.

Hegerberg, que ajudou o Lyon a vencer a Liga dos Campeões Femininos, pareceu constrangida com o convite de Solveig e respondeu "não", agora explica o que aconteceu depois

"Ele veio ter comigo depois e estava muito, muito triste com a forma como as coisas tinham evoluído. No momento, não pensei naquilo. Não considerei como assédio sexual ou outra coisa. Para ser honesta, estava apenas feliz em dançar e celebrar a conquista do Bola de Ouro," declarou Ada Hegerberg .

O tenista Andy Murray criticou o comportamento do Dj. Murray escreveu nas redes sociais que as mulheres não têm de "aturar esse tipo de porcarias" e que no desporto "o nível de sexismo é irreal".

"Por que é que uma mulher ainda tem que aturar essas porcarias? Que perguntas fizeram a Mbappe e Modric? Imagino que algo a ver com futebol. E para os que pensam que as pessoas estão exagerar e que foi uma piada ... não foi. Tenho estado envolvido com o desporto durante toda a vida e o nível de sexismo é irreal," escreveu Andy Murray.