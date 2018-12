COP24: António Guterres pede mais ousadia na luta pelo planeta

O Secretário-geral das Nações Unidas despediu-se da COP24 com um apelo aos participantes nesta Cimeira do Clima, na Polónia, para que não só não desistam de implementar as mudanças necessárias para combater as alterações climáticas, mas também para tornarem essas medidas ainda mais ambiciosas.

"Temos de continuar numa numa linha de redução da dependência do carvão, do petróleo e do gás. O carvão sobretudo porque é o que produz mais dióxido de carbono. E temos de aumentar também a percentagem de fontes de energia renovável", afirmou António Guterres, em Katowice.

O alto responsável da ONU pediu ainda "ousadia e franqueza" para que esta cimeira seja "um enorme sucesso" e aproveitou para antecipar já a COP do próximo ano, em Nova Iorque, onde espera mobilizar os cidadãos e os jovens para esta luta pelo planeta.

Entretanto, uma orquestra de mineiros expressou em Katowice a preocupação do setor perante o apelo ao fim da dependência do carvão num país onde este combustível fóssil é ainda muito importante a vários níveis, incluindo no emprego.

"Tanto quanto sei, os depósitos de carvão podem durar ainda muitos e muitos anos. Espero que ninguém queira fechar a mina da noite para o dia. Concordo com a necessidade de sermos mais amigos do ambiente e procurarmos outras fontes de energia, mas fechar as coisas de um dia para o outro não vai dar bom resultado", avisou Andrzej Kaszuba, o maestro de juma orquestra de mineiros que esta terça-feira se fez ouvir em Katowice.

A banda da mina de carvão de Wujek percorreu as ruas da cidade anfitriã da COP24 no âmbito da celebração do Dia do Mineiro e aproveitou para se fazer ouvir no meio dos apelos saídos da cimeira do clima contra o setor para o qual trabalham.