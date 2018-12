Governo de Macron volta atrás na subida de impostos

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe anunciou esta terça-feira, uma moratória relativa ao aumento do imposto sobre combustíveis previsto para 1 de janeiro, de forma a apaziguar as manifestações dos "coletes amarelos".

Para já ficam também congelados os preços da eletricidade e do gás...e os preços dos controlos técnicos para os automóveis, que também deveriam subir no próximo ano.

A decisão foi tomada na segunda-feira à noite, no Palácio do Eliseu.

Esta é a resposta do governo de Macron ao movimento dos chamados "coletes amarelos"...que nasceu espontaneamente num sinal de protesto contra a taxação de combustíveis em França.

A grande carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o Governo são as queixas mais comuns entre quem está a manifestar nas ruas do país.

As ações de protesto estão a causar grande embaraço ao executivo francês: sobretudo por causa das imagens dos violentos confrontos entre manifestantes dos coletes amarelos e a polícia, no sábado, na avenida dos Campos Elísios, em Paris.

O primeiro-ministro francês agora quer avançar com o diálogo com os parceiros sociais.