As faces e facetas de Ingmar Bergman

Em 1957 Ingmar Bergman estava no topo do mundo. Foi um ano de produção cinematográfica sem precedentes - o realizador sueco estava envolvido em 6 projetos ao mesmo tempo. O documentário: "Bergman: A Year in a Life" entra na intimidade e celebra o centenário de um dos nomes mais revolucionários e influentes da história do cinema. 1957 foi o ano de Ingmar Bergman.

O documentário "Bergman: A Year in a Life", sobre a curiosa figura do cineasta e dramaturgo sueco, estreou no último Festival de Cannes e foi celebrado na Noite do Cinema Europeu, em Budapeste.