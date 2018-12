Degelo ameaça Rússia

Eduard Romanov trabalha na construção civil e defronta-se diariamente com as consequências do derretimento do gelo, na região. "Há dois anos, o prédio começou a abanar e a ceder, inclinou 40 centímetros. Como resultado, esta fachada também está a desmoronar e uma das vigas das fundações do edifício começou a partir-se", explica, enquanto mostra as rachas e a deterioração de um edifício.