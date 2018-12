Festa das Luzes volta a iluminar Lyon

Luzes, projeções e instalações luminosas voltam a invadir parques, ruas e recantos da cidade de Lyon, no sudeste de França. Arrancou esta quinta-feira mais uma edição da famosa Festa das Luzes.

Marie-Jeanne Gauthé, cenógrafa: "[A obra] 'Presságio' é uma mensagem de alerta para a beleza do nosso mundo, que é preciso cuidar. Instalámos um mundo poético onde, a certa altura, chega um vento que perturba tudo e acorda um gigante que vive sob as águas do lago [do Parque da Tête d'Or]."