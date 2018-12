Iémen: Troca de prisioneiros dá início às negociações de paz

"Todos expressaram o compromisso com uma solução política. Os próximos dias serão marcos importantes, é um evento significativo. Não desistam! Não deixemos que nenhum de nós desista, apesar dos desafios que possamos enfrentar. Vamos trabalhar com boa vontade, boa-fé, com energia, compromisso e convicção. Estou certo de que vamos entregar uma mensagem de paz ao povo do Iémen", afirma o enviado da ONU para o Iémen, Martin Griffiths.

Não há números oficiais, mas desde o início da guerra civil no Iémen, em 2015, estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham morrido.

Em outubro, a Organização Mundial de Saúde alertou que são registados, todas as semanas, cerca de 10 mil novos casos suspeitos de cólera.

A Organização das Nações Unidas acredita que, caso o conflito persista, mais de 13 milhões de civis correm o risco de morrer de fome.