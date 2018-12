Protesto torna centro de Atenas em campo de batalha

Tamanho do texto

A manifestação degenerou em confrontos depois de alguns dos participantes erguerem uma barricada massiva no bairro de Exarchia. Quando as autoridades a tentaram desmantelar, seguiram-se episódios de violência.

Em 2008, Alexis Grigoropoulos, um adolescente de 15 anos, foi alvo de um disparo mortal de um polícia na sequência de uma rixa. O agente em questão diria mais tarde que se tratou de um acidente e que Alexis foi atingido por uma bala que fez ricochete. O episódio aliado à instabilidade vivida no país na altura gerou motins em todo a Grécia.

O jornalista Michalis Arampatzoglou relatava que "mais uma vez, a zona onde Alexis Grigoropoulos morreu tornou-se num campo de batalha, com alguns jovens a incendiarem caixotes do lixo e a lançarem cocktails molotov contra as forças de intervenção".