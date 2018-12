Transportes públicos gratuitos no Luxemburgo

Tamanho do texto

O Luxemburgo vai tornar-se no primeiro país do mundo com todos os transportes públicos gratuitos.

A partir do verão de 2019, as taxas de autocarros, elétricos e comboios serão suspensas. Esta foi uma promessa do Governo de coligação liderado por Xavier Bettel, que assumiu o segundo mandato na quarta-feira.

O objetivo é reduzir o impacto da emissão de gases poluentes com origem no tráfego rodoviário.

A eliminação dos preços dos bilhetes dos transportes públicos pretende motivar a mudança na utilização de automóveis particulares no Luxemburgo, onde o congestionamento do trânsito é um problema, em especial no centro das grandes cidades.