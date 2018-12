Ucrânia testa novos mísseis com sucesso

A Ucrânia está preparada para se defender. Esta a mensagem deixada pelo chefe dos serviços de segurança do país que na quarta-feira realizou com sucesso testes de mísseis.

"A Ucrânia é capaz de defender as suas fronteiras no Mar Negro e no Mar de Azov"

Segundo o alto funcionário, o novo míssil de cruzeiro de fabrico ucraniano tem capacidade para defender a Ucrânia.

"Os testes de mísseis ucranianos provam que a Ucrânia é capaz de defender as suas fronteiras no Mar Negro e no Mar de Azov", disse Oleksandr Turchinov, chefe do Conselho de Defesa e Segurança Nacional.

O novo míssil ucraniano teria destruído com precisão alvos situados a 280 quilómetros de distância.

Os testes de mísseis têm lugar numa altura em que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia aumentam devido à captura de embarcações ucranianas por forças russas no mar de Azov, ao largo da Crimeia.