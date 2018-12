A aprendizagem do russo no mundo

Tamanho do texto

Falado por mais de trezentos milhões de pessoas no mundo, o idioma russo é a língua franca em várias antigas repúblicas soviéticas. Há comunidades russófonas na Europa e na América. A língua pode ser útil na área dos negócios ou da investigação mas é sobretudo uma ponte entre culturas. Quem quer falar a língua de Pushkin e Tolstoi? Onde é possível estudá-la?

Os objetivos e a motivação para aprender a língua russa dependem de cada pessoa. Uns fazem-no por amor pela literatura russa, outros para melhorarem as perspetivas de carreira.

"Penso que há muitas oportunidades em relação à Rússia. A língua russa é importante e espero usá-la na minha carreira", contou Ted, estudante sueco.

"É um desafio. A língua russa não é fácil para quem fala inglês. Pensei que seria uma oportunidade fantástica para entrar no mercado de trabalho", disse Trenton, um estudante americano que está a tirar um curso de comunicação.

Cursos de russo grátis na Internet

Existem também oportunidades para os estudantes que não têm a possibilidade de estudar na Rússia.

A Universidade Estatal Pushkin, em Moscovo, foi a primeira a desenvolver métodos para o ensino da língua russa a estrangeiros. A experiência adquirida ao longo de cinquenta anos está disponível através de uma plataforma digital na Internet. O sítio www.pushkininstitute.ru pode ser usada por alunos e professores.

"Os nossos estudos mostram que a procura de russos no mundo totaliza 125 milhões de pessoas de várias áreas. Muitas pessoas gostariam de vir a Moscovo para estudar no nosso instituto mas nem toda a gente tem essa oportunidade, Foi por isso que criámos a plataforma PushkinOnline. É uma escola na Internet que permite estudar russo, de forma gratuita e acessível a todos", explicou Margarita Ruseckaya, da Universidade Estatal Pushkin.

A aprendizagem do russo na Alemanha

A euronews foi até Berlim para ver como funciona a aprendizagem do russo na Alemanha. Segundo as estimativas, vivem na Alemanha quatro milhões de pessoas que falam russo.

"As condições para a aprendizagem do russo na Alemanha são boas. Em muitos estados alemães, o russo é uma das línguas que pode ser ensinada nas escolas, incluindo aqui em Berlim. Trabalho numa universidade e queremos mostrar aos estudantes que conhecer a língua russa melhora as perspetivas de carreira", sublinhou Brigitte Dressler, professora na Universidade Internacional de Ciências Aplicadas, na capital alemã.

No final de novembro, professores e estudantes de russo de toda a Europa reuniram-se em Berlim por ocasião da semana da Língua Russa.

"A nossa organização é similar à Alliance Française e ao Goethe Institute. Temos centros em 81 países do mundo. A nossa missão é ensinar a língua russa. Há procura e nós tentamos não apenas dar aulas mas também dar formação aos professores locais e fornecer-lhes livros de aprendizagem modernos", declarou Eleonora Mitrofanova, diretora do Centro Rossotrudnichestvo.