Bono contra a pobreza e em defesa das mulheres

O potencial humano é desperdiçado na pobreza. Palavras do cantor dos U2, Bono, numa palestra em Chicago, nos EUA. O líder da banda irlandesa, e ativista dos Direitos Humanos, explicou a pobreza afeta ambos os sexos, mas são as mulheres que mais sofrem:

"A pobreza extrema atinge, primeiro e de forma mais grave, as mulheres. Seja ao nível da educação - 130 milhões de meninas não vão à escola, seja na saúde - O VIH-SIDA ainda é a causa principal de morte das mulheres no mundo. E na África subsaariana, as jovens têm duas vezes mais hipóteses de serem infetadas do que os jovens", adianta Bono.

Os U2 são conhecidos por fazerem passar mensagens de cariz político, ou social, durante os seus concertos, entre elas incentivando a postura pró-União Europeia.