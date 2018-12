Lyon ilumina-se durante quatro dias

"É fantástico, há sempre algo novo. Há dez anos que aqui vimos e há sempre coisas inacreditáveis", adianta um jovem francês.

"É tudo tão bonito, acabámos de vir de Hotel de Ville", afirma uma jovem da Califórnia, EUA.

"Há luzes para ver por onde quer que se ande. é interminável, é incrível", refere outra norte-americana.

"Viemos do Japão e queríamos ver esta festa. De facto viemos de muito longe", explica uma japonesa.

"E está a gostar?" - Pergunta a jornalista da Euronews.

"Sim, estamos a gostar", responde a japonesa.

Há dois anos, depois dos atentados em Paris, as luzes não se acenderam em Lyon. A cidade voltou a iluminar-se no ano passado e como nessa altura as medidas de segurança são apertadas. Houve mesmo quem pedisse o cancelamento do evento, mas por causa dos protestos que chegaram também a Lyon:

"É muito bom, estivemos em Vieux Lyon, a catedral está incrível, foi o que mais gostámos até agora", explica uma jovem francesa.

"O que pensa daqueles que pediram que a festa fosse cancelada por causa do que está a acontecer?" - pergunta a jornalista.

"Não penso que devessem fazê-lo. Precisamos de um pouco de felicidade, ao invés de más notícias. Isto é um momento mágico, e isso é muito bom", diz a mesma jovem.

As luzes apagam-se na capital francesa da gastronomia no domingo à noite.