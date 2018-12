Morreu o vocalista do Buzzcocks

Pete Shelley contava 63 anos de idade e a morte estaria relacionada com um ataque cardíaco, segundo o agente do artista.

Os Buzzcocks remontam aos anos 70 e integraram a primeira vaga do punk britânico ao lado dos Sex Pistols.

"Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've)" é o tema mais conhecido da banda.

O último disco dos Buzzcocks foi editado em 2014.