Onda de protestos chega às escolas

A França está na rua e nem todos vestem colete amarelo. Esta sexta-feira foram os estudantes do secundário a exercer o direito à manifestação. Em Lyon os protestos deram origem a confrontos com a polícia que se traduziram em 39 detenções. Ao lado dos estudantes, estavam os professores...

O professor Nicolas Kemoun foi um dos presentes na manifestação, referiu que "a reforma do ensino secundário feita o ano passado arrisca aumentar ainda mais as desigualdades" e acrescentou que este era o "momento ideal para conseguir cedências do governo".