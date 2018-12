Bruxelas: "Coletes amarelos" na capital política da Europa

"Vim aqui hoje para fazer uma manifestação pacífica, como toda a gente aqui. Prenderam-nos sem razão. É um escândalo e nós não estamos na Síria, nem na Coreia do Norte, nem em Cuba. Isto está a acontecer em Bruxelas, a capital europeia... É uma vergonha, uma vergonha", disse um dos manifestantes.

Os manifestantes acabaram por ser barrados por um forte dispositivo policial montado para proteger as instituições da União Europeia.

Um outro participante nos protestos disse que: "as políticas do governo estão a afetar os mais pobres, os que têm mais dinheiro ficam cada vez mais ricos e as pessoas da Bélgica estão a lutar para sobreviver até o final do mês, porque há sempre novos impostos."

A polícia acabou por travar a manifestação, mas os "coletes amarelos" prometeram voltar às ruas de Bruxelas.