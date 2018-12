"Coletes Amarelos": O rasto da violência em Paris

Tamanho do texto

"Outro dia de extraordinários níveis de violência aqui em Paris. Este carro foi incendiado, aquele também. As montras destas lojas estão completamente destruídas. Vai demorar algum tempo a limpar todos estes destroços. Era exatamente isto que as autoridades queriam evitar, a repetição deste tipo de estragos na capital francesa.

As autoridades montaram um aparato de segurança sem precedentes, com 90 mil agentes de segurança destacados em todo o país neste quarto sábado de protestos dos coletes amarelos. Um movimento que tem agitado o país. Algo que parece não conter os manifestantes. No entanto, milhares de pessoas foram detidas e destas, várias centenas ficaram sob custódia.