Missão histórica ao lado oculto da lua

Vai ser um novo capítulo na exploração lunar quando a sonda lunar chinesa Chang'e-4 aterrar no lado oculto da Lua. O engenho foi lançado na sexta-feira à tarde quando já era sábado de manhã na China. O foguete Long March-3B descolou do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang, na província de Sichuan, no sudoeste chinês.