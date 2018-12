Pânico em discoteca italiana faz vítimas mortais

Tamanho do texto

O tumulto teve lugar na em Corinaldo na região central de Marcas.

Estavam, aproximadamente, mil pessoas no interior do estabelecimento nocturno Lanterna Azzurra. A maior parte jovens, entre os 16 e os 18 anos, que foram assistir ao concerto do rapper italiano Sfera Ebbasta.

Os bombeiros suspeitam que tenha sido utilizado gás lacrimogéneo dentro do estabelecimento o que terá provocado o pânico entre a multidão.

O ministro do Interior, Matteo Salvini, não irá ao local da tragédia, mas já publicou uma mensagem de condolências nas redes sociais.