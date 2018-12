Protestos dos "coletes amarelos" em Paris

O movimento começou contra o aumento das taxas dos combustíveis mais foi ganhando outras proporções. O Presidente francês, Emmanuel Macron, acreditou que esta seria a solução para seguir em frente com a sua política de transição energética e com a aposta numa economia mais consciente e amiga do ambiente. Na semana passada, Macron cedeu, mas a contestação continua e ganha novas motivações. Os coletes amarelos aumentam a pressão sobre o executivo e queixam-se do nível salarial praticado no país.