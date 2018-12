Tensão nos Campos Elísios

Nos Campos Elísios, a situação é tensa. Nas últimas horas, a polícia tem usado gás lacrimogéneo para travar os manifestantes de colete amarelo. O que está a acontecer no local, esta semana, parece ser o contrário do que o que aconteceu na semana passada. No último fim de semana, a polícia tentou evitar que os manifestantes chegassem aos Campos Elísios. Desta vez, estão a impedi-los de sair. Os manifestantes têm tentado subir até ao Arco do Triunfo e há um grande bloqueio que os impede de ir tanto para Sul, como para o Palácio da Concórdia. As autoridades também estâo a passar tudo a pente fino tudo. Quem chega aos Campos Elísios é revistado.