Nissan tenta impedir entrada de Ghosn em apartamento

A Nissan tenta impedir que Carlos Ghosn tenha acesso ao apartamento do Rio de Janeiro. O antigo presidente da empresa foi detido e afastado do cargo por acusações de fraude financeira.

O grupo automóvel pretende negar acesso à propriedade de Copacabana, para evitar que Ghosn possa destruir provas e está a colaborar com as investigações do Ministério Público japonês.

As autoridades prolongaram a prisão do executivo até esta segunda-feira, dia 10. Carlos Ghosn está detido em Tóquio desde 19 de novembro.