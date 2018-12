Refugiados: Difícil integração escolar na Áustria

Não falavam uma palavra de alemão e entraram no sistema escolar austríaco. São filhos de migrantes e encontram grandes dificuldades de integração nas escolas. São quase 10 mil crianças em idade escolar que chegaram à Áustria durante a onda de refugiados na Europa. As políticas de imigração e de integração estão no topo da agenda e as escolas, professores, psicólogos ou pais estão na linha da frente e não se entendem relativamente ao futuro desta próxima geração. As crianças vivem entre dois mundos e, normalmente, não falam alemão em casa.